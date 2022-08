Tot 1,5 jaar cel voor Amsterdammers wegens wapenbezit en opruiende drillrapvideo

De rechtbank veroordeelt drie jonge Amsterdammers voor wapenbezit, begin februari 2022 in het Amsterdamse Bos, en twee van hen voor opruiing in een drillrapvideo. Ze krijgen straffen van 10 maanden tot 1,5 jaar, waarvan enkele maanden voorwaardelijk.

Volledig scherm In de op YouTube geplaatste video zwaaien de jonge mannen met wapens, rappen ze dreigende taal en maken ze gebaren met snijdende handen langs de keel. © Sjoukje Bierma

Justitie had 3 tot 4 jaar cel geëist, waarvan steeds een half jaar voorwaardelijk, maar de rechtbank komt aanmerkelijk lager uit omdat die niet bewezen acht dat alle verdachten alle wapens uit hun aanklachten bezaten.

Pistool met dna erop

De drie, toen 18, 19 en 23 jaar, zaten in de nacht van 1 op 2 februari van dit jaar in een auto die een surveillerende agent opviel. Hij stond bij een afgelegen parkeerplaats op de westelijke kop van de Bosbaan, waar veel criminelen komen. Terwijl de agent de inzittenden controleerde, rende D.A. (toen 23) weg. Op zijn vluchtroute zou de volgende dag een pistool worden gevonden met zijn dna er op. Hij had ook munitie bij zich.

De auto met de andere twee reed tijdens de achtervolging van A. weg en werd even verderop met geopende portieren aangetroffen. F.R. (toen 19) zat verstopt in de bosjes en gaf zich over uit angst voor de politiehond. Vlakbij werd de volgende dag een schoudertas gevonden met twee pistolen, plus een politiepetje dat hij blijkens camerabeelden van een benzinestation kort daarvoor had gedragen.

Zakje munitie bij babyschoentjes

In een zwarte tas in andere bosjes bleek een automatisch aanvalsgeweer te zitten, waarvan A.A. (toen 18) uit Amsterdam-Zuidoost zegt dat hij die in bewaring had voor een ander, wiens naam hij niet wil noemen. Zijn dna zat op die kalasjnikov, ook aan de binnenkant. In zijn slaapkamer vond de politie later zakjes munitie, ook bij de babyschoentjes van zijn dochter.

Hij krijgt de zwaarste straf, voor het bezit van die kalasjnikov en opruiing in de drillrapvideo. Hij krijgt 18 maanden cel waarvan 4 voorwaardelijk. Hij mag geen contact hebben met zijn medeverdachten.

F.R. krijgt een jaar jeugddetentie voor het bezit van de wapens in de schoudertas en opruiing. Anders dan deskundigen hadden geadviseerd, past de rechtbank het jeugdstrafrecht toe omdat die nog ‘ruimte ziet voor pedagogische beïnvloeding’ en R. nog is ‘ingebed in het gezinsleven’.

Drillrappers zetten aan tot geweld

De rechtbank is het met justitie eens dat de drillrappers hun volgers aanzetten tot geweld door de teksten in hun videoclip, waarin ze rappen dat ze ‘opps’ (rivalen) gaan doodschieten. In de op YouTube geplaatste video zwaaien de jonge mannen met wapens, rappen ze dreigende taal en maken ze gebaren met snijdende handen langs de keel. De teksten bevatten zinsnedes als ‘the bullets will go through you’, ‘I will shoot right away’, ‘keep talking shit and you’ll get killed’, ‘in guns we trust’ en ‘ik boss op jou voor je grote mond’.

De rechtbank, in het vonnis: ‘In grote steden zoals Amsterdam veroorzaakt vuurwapengeweld onder jongeren veel onrust. In de video wordt het gebruik van vuurwapens genormaliseerd, wat gevaar oplevert dat geweld escaleert. Het verheerlijken van geweld geeft een groot risico dat dergelijke video’s jongeren ertoe beweegt eigen vuurwapens aan te schaffen en die ook te gebruiken’.



Op klemmend verzoek zijn in dit artikel bij uitzondering ook de voornamen van de verdachten tot initialen afgekort.