Tot half jaar cel voor taxichauffeurs Schiphol voor afpersen toeristen

De misstanden gebeurden in 2016 en 2017. De vier mannen maakten deel uit van een groep taxichauffeurs die geen gebruik wilde of mocht maken van de taxistandplaats op Schiphol. In plaats daarvan spraken ze mensen aan in de aankomsthal of op straat vlakbij de luchthaven. Zodra de toeristen instapten reden de mannen met zijn tweeën of drieën naar de plaats van bestemming, waarbij ze zich niet aan de gemaakte prijsafspraak hielden, of weigerden een prijsafspraak te maken.