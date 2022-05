Tram 3 ontspoord bij Muiderpoortstation

Kort nieuws uit de stad

De Nederlandsche Bank is gestart met het terugbetalen van spaargeld aan klanten van de failliete Amsterdam Trade Bank (ATB), eigendom van de Russische oligarch Michail Fridman en door het VK en de VS op de sanctielijst gezet. In totaal had de bank 23.000 rekeninghouders. Hun spaartegoeden tot maximaal 100.000 euro zijn beschermd bij faillissement. DNB heeft een webportaal geopend voor klanten. Reninghouders kunnen daardoor snel weer bij hun geld.

28 april