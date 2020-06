Trein strandt in Schipholtunnel, 250 reizigers snel geëvacueerd door hitteplan

Een trein met daarin ongeveer 250 mensen is vanmiddag gestrand in de Schipholtunnel. Er waren problemen met de stroomtoevoer, waardoor de airco het ook niet deed. ProRail besloot over te gaan tot evacuatie, zoals staat voorgeschreven in het hitteplan.