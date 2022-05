Treinen tussen Amsterdam en Utrecht rijden weer volgens schema na aanrijding

In beeld: Bevrij­dings­dag wordt na twee magere coronaja­ren weer goed gevierd in de stad

Na twee magere coronajaren is Bevrijdingsdag in Amsterdam weer goed gevierd in de stad. Van soep eten op Plein ‘40-’45 in Nieuw-West tot dansen in het Westerpark en vliegeren op de NDSM-werf. Alles kon en mocht weer en Het Parool was er bij.

5 mei