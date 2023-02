Turkse gemeenschap in Amsterdam treurt na aardbeving: ‘Dit voelt ook als mijn familie’

Met video LIVE | Erdogan: noodtoe­stand in tien provincies en opvang in hotels Antalya, dodental opgelopen tot ruim 5000

Het aantal doden van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 5000. Het gebied werd maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter, met daarop volgend een van 7,5. Ook waren er honderden naschokken. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest dat het dodental in de komende weken kan stijgen tot 20.000. Volg alle updates in ons liveblog.

13:20