Twee Amsterdammers (24 en 25) aangehouden in onderzoek naar doodschieten crimineel Dwight Mook

Nieuws 12-jarig meisje aangerand in Amsterdam-Zuid­oost, politie onderzoekt samenhang met vergelijk­ba­re incidenten

Een 12-jarig meisje is deze week aangerand door een man in een woonwijk in Amsterdam-Zuidoost. De politie onderzoekt een mogelijke samenhang met vier vergelijkbare meldingen in Zuidoost en Amstelveen.