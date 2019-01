Twee Amsterdammers aangehouden na reeks plofkraken

Tussen eind oktober 2018 en begin januari 2019 werden tien geldautomaten het doelwit van plofkrakers: acht keer in Amsterdam-West, één keer in Amsterdam-Noord en één keer in Aalsmeer. Alleen bij de plofkraak aan het Lambertus Zijlplein bleef het bij een poging. In de andere gevallen werden de geldautomaten met behulp van explosieven opgeblazen.



Bij alle plofkraken bleef het bij linke schade aan geldautomaten, gevels en panden. Er vielen geen gewonden. Ook werd bij geen van de plofkraken buit gemaakt. Mogelijk houden de verschillende plofkraken verband met elkaar.



De twee aangehouden verdachten zijn een 26-jarige en 22-jarige man uit Amsterdam. De recherche onderzoekt wat de precieze rol van deze verdachten bij de plofkraken is geweest. Er zijn sterke vermoedens dat er meer personen bij de plofkraken betrokken zijn geweest. Ook is niet uitgesloten dat de reeks plofkraken met de aanhoudingen nu zijn gestopt.



De politie doet sinds oktober onderzoek naar de plofkraken en gaat daar voorlopig nog mee door. Op basis van wat er nu van de plofkraken bekend is, zijn er zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen.



