Twee fatale aanrijdingen met vrachtwagens in Amsterdam: meisje en verkeersregelaar komen om

Kort Amsterdams nieuws

Een woning op de Hagedoornweg in Amsterdam-Noord is zaterdagavond beschoten. Hoewel de bewoners van het pand thuis waren, raakte niemand gewond, meldt de politie. Rond half twaalf uur werd de voordeur van de woning beschoten, meldt een politiewoordvoerder. Over het motief is nog niets bekend. Forensisch specialisten hebben ter plaatse onderzoek gedaan en de recherche heeft de zaak in behandeling. Vooralsnog is er niemand aangehouden.

22 november