Twee goudkleurige letters uit Homomonument gestolen

Afgelopen woensdag vond een protest bij het monument plaats na een incident met een Uberchaffeur in het weekend ervoor. Bij dat incident raakte een vrouw gewond. “Voor de demonstratie is gecheckt of het monument in goede staat verkeerde,” laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Na afloop is dit opnieuw gecheckt. Toen bleek dat er twee letters ontbraken. Tot die tijd zijn de ontbrekende letters ingekleurd om de tekst op het monument leesbaar te houden.”

Waar een van de gestolen letters is teruggevonden, is onduidelijk.

Het monument, dat in 1987 in gebruik werd genomen om in de Tweede Wereldoorlog vermoorde homo’s te herdenken, bestaat uit drie driehoeken. In een van de driehoeken staat de tekst ‘Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen’ geschreven, een dichtregel van Jacob Israël de Haan. Als onderdeel van het monument wijst deze driehoek naar het Anne Frank Huis op de Prinsengracht.

“Ik kan het haast niet geloven, ik was zelf bij het protest en ik heb geen mensen gezien van wie ik zou vermoeden dat ze letters uit het monument stelen,” zegt Daan Smeelen van Stichting Homomonument. “Het is verschrikkelijk. Ik weet niet in hoeverre dit gaat om het metaal, dat misschien geld oplevert, of dat het het doel was om het monument opzettelijk te vernielen.”

De gemeente zegt als beheerder van het monument aangifte te zullen doen van de diefstal.

