Twee jonge verdachten opgepakt in onderzoek naar explosies Amsterdam

Een nostalgische wandeling maken door het Amsterdam van 1890. Veel mensen zouden maar wat graag even een sprongetje terug in de tijd maken. Wij duiken regelmatig het archief van de stad in en knutselden een fijne digitale wandeling in elkaar. Van de Prinsengracht naar het Amstelveld en de Jordaan. Wandel je mee?