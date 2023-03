Twee mannen uit Amsterdam en Diemen vast wegens betrokkenheid bij dood 54-jarige Kroaat

Bijna helft Nederlan­ders kritisch over gemeentefu­sies, zorgen over afstand tussen bestuur en burger

Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat het samengaan van gemeenten niet goed is voor hoe gemeenten worden bestuurd. In enquête-onderzoek van ANP en Kieskompas geeft bijna de helft (46 procent) van de mensen aan negatief te staan tegenover het herindelen en fuseren van gemeenten. Slechts 17 procent van de ondervraagden is positief.