Twee mannen vrijgesproken van verkrachting tijdens trio

NieuwsTwee 30-jarige mannen zijn door een Amsterdamse rechter vrijgesproken van verkrachting. Een vrouw had aangifte tegen beide mannen gedaan, nadat zij tijdens een trio haar toestemming had teruggetrokken en de mannen volgens haar niet stopten met seksuele handelingen. Volgens de rechter is één verklaring, die van het slachtoffer, onvoldoende bewijs.

Volledig scherm Gebruik van dwang, geweld of bedreiging voldoen nu niet aan de juridische definitie van verkrachting, volgens een wetsvoorstel gaat dat veranderen © REMKO DE WAAL/ANP

In haar verklaring zegt het slachtoffer dat ze de mannen in een Amsterdams café had ontmoet. Ze ging met hen mee naar huis en stemde in met een trio. Op een gegeven moment werd het ‘steeds ruiger’, zo schrijft de rechtbank. De mannen deden haar pijn en duwden haar hoofd terug als ze zich probeerde terug te trekken. Ze kon daardoor moeilijk ademhalen en moest kokhalzen. Ze begon te huilen en zei dat ze niet meer wilde, maar de mannen stopten in eerste instantie niet. Pas toen ze bleef huilen, stopten de mannen. Ze ging weg en deed meteen aangifte bij de politie.

De verdachten zeggen daarentegen dat ze direct stopten toen de vrouw ‘stop’ zei. Ze bevestigen alleen dat ze verdrietig leek, maar begrepen niet waarom. Ze dachten een leuke avond te hebben gehad.

Haar woord tegen zijne

De rechtbank omschrijft het incident in feite als ‘haar woord tegen het zijne’. Juridisch gezien is verkrachting pas bewezen als duidelijk is dat de verdachten het slachtoffer met geweld, dreigementen of op een andere manier hebben gedwongen tot seks.

Ook is volgens de rechter de verklaring van één getuige, in dit geval het slachtoffer, niet voldoende. Een WhatsAppgesprek tussen het slachtoffer en een vriendin dat haar verklaring ondersteunt, is volgens de rechter niet genoeg steunbewijs omdat het gesprek van dezelfde bron komt: het slachtoffer.

Wetsvoorstel

Een nieuw wetsvoorstel rond verkrachting zou er verandering in brengen dat dwang, geweld of bedreiging nodig is om aan de juridische definitie van een verkrachting te voldoen. Volgens dit wetsvoorstel, dat al in 2020 werd bekendgemaakt door minister Ferd Grapperhaus, is er sprake van verkrachting als iemand wist of kon vermoeden dat de ander geen seks wilde en toch heeft doorgezet. Dwang, geweld en bedreiging zijn nog wel strafverzwarende factoren.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.