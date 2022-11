Twee Nederlandse kopstukken cocaïnehandel gepakt in Dubai, in groot internationaal drugsonderzoek

De 37-jarige B. wordt door het Openbaar Ministerie in Rotterdam vervolgd voor de invoer van duizenden kilo’s cocaïne in Nederland in 2020 en 2021, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van grote hoeveelheden geld, ambtelijke corruptie en het bezit van vuurwapens.

Coördinerende rol

Hij kwam in beeld door ontsleuteld berichtenverkeer uit de in 2021 neergehaalde servers van Sky ECC. De man stond sinds april 2022 internationaal gesignaleerd en werd gezocht door alle bij Interpol aangesloten landen.

Leidende rol

De 40-jarige G. kwam ook in beeld door Skyberichten. Hij zou grote partijen cocaïne hebben ingevoerd – waaronder 1800 kilo die in 2020 in de haven van Hamburg was ingevoerd met Nederland als eindbestemming. Bovendien zou hij betrokken zijn bij de invoer van bijna 8000 kilo grondstoffen voor de productie van amfetamine. Die grondstoffen kwamen via de haven van Antwerpen binnen, met een bedrijf in Nederland als eindbestemming.