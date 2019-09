Twee slachtoffers bij schietpartij in Zuidoost

Achtergrond Tranen in de rechtbank: 'Wie durft dit soort zaken nog te doen?’

20:05 Het nieuws over de liquidatie woensdagochtend van advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond, sloeg op de rechtbank in Amsterdam in als een bom. Sommige advocaten barstten in tranen uit. ‘Er is een grens overschreden,’ aldus de deken.