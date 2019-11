Twee verdachten aangehouden in onderzoek liquidatie Maynard

OM eist 12 jaar cel voor doden van man met 30 messteken

14:32 Justitie eist twaalf jaar cel voor klusjesman Amza G. (25), die op 30 augustus vorig jaar de 44-jarige Younes Zimame Baquah met dertig messteken en een snee in zijn hals heeft omgebracht in zijn huis aan de C.J.K. van Aalststraat in het Oostelijk Havengebied.