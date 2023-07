Twee verdachten steekincident Amstelveen melden zichzelf bij politie in Almere

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Marcel in Noord: 'Bijna dit hele complex is gemaakt van hout'

Marcel Hulst (47) woont sinds een jaar met zijn vriendin Jennifer (42) en drie katten in Stories, in Amsterdam-Noord. Het hoge gebouw is bijna volledig van hout gemaakt en daardoor heel duurzaam. “Naast twee balkons hebben we ook een gezamenlijk dakterras met alle bewoners en die hebben we omgetoverd tot een moestuin.”