Tweede nacht op rij explosie in Zeilstraat in Amsterdam-Zuid

De explosie bij het pand, waar een verhuurbedrijf van onder meer bouwmachines is gevestigd, gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. Bij de ontploffing raakte niemand gewond.

Buurt is café in Amsterdam spuugzat na explosie: ‘Ik denk steeds vaker aan verhuizen’

Of er schade is aan woningen in de buurt van het verhuurbedrijf is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Ook kwam dinsdagochtend de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plekke om te onderzoeken of er niet nog meer explosieven waren.