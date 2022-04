Tweede verdachte aangehouden na gewelddadige straatroof, slachtoffer heeft blijvend letsel

Nieuws Tramhalte al 6 maanden onbereik­baar voor mensen met een beperking door kapotte lift en roltrappen

Een lift bij de ondergrondse tramhalte Rietlandpark in Oost is al zes maanden kapot. Ook vallen de roltrappen regelmatig stil als ze nat worden, en tot overmaat van ramp worden ook de stalen trappen glad bij regen. Voor mensen met een beperking is het zo goed als onmogelijk om gebruik te maken van de halte.

13 april