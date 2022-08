Tweede verdachte aangehouden voor reeks explosies in Amsterdam

Nieuws Werkzaamhe­den in de De Wetbuurt in Amsteldorp opgeschort na protest bewoners

Na felle protesten zijn de geplande werkzaamheden in de De Wetbuurt in Amsteldorp uitgesteld. Bewoners zitten niet te wachten op eenrichtingsverkeer in hun rustige wijk en het verdwijnen van bijna tachtig parkeerplekken. Stadsdeel Oost gaat nu met ze in gesprek.

24 augustus