Twintig feestbezoekers aangehouden in Amstelveen na gevecht met beveiligers

Het feest vond plaats op een bedrijventerrein in de wijk Legmeer in Amstelveen. Rond middernacht kreeg de politie de eerste melding van ongeregeldheden, waarbij een gewonde zou zijn gevallen. Eenmaal aangekomen bleek er een gevecht gaande te zijn tussen bezoekers en beveiligers van het feest.

De politie moest meermaals optreden en rukte uit met een groot aantal eenheden. Ook de koninklijke marechaussee moest worden opgeroepen vanwege de onrustige situatie. De politie meldt dat agenten werden bekogeld met stenen en stoepkegels. Een persoon is een keer ingereden op de linie die de politie had gevormd.

‘s Nachts zijn er rondom de locatie op verschillende plekken dingen vernield. Herbert Raat, wethouder van de VVD in Amstelveen, spreekt van een grote schande. Op Twitter plaatste hij foto’s van een metrohalte. ‘De halte is vannacht compleet vernield nadat een ‘feest’ uit de hand liep,’ aldus de wethouder. ‘Gelukkig hangen er voldoende camera’s om daders goed in beeld te brengen.’

Het is nog niet bekend hoe de vechtpartij tussen de feestgangers en de beveiligers van het feest is ontstaan. Later op de dag komt de politie met meer informatie over wat er precies is gebeurd.