Twintig uur taakstraf voor chauffeur die Tessie Pessers (31) doodreed in West

De chauffeur is veroordeeld voor het niet verlenen van voorrang, terwijl dit wel had gemoeten. Van het zwaarst mogelijke verkeersmisdrijf, het 'zeer ernstig overtreden van de verkeersregels’ is hij vrijgesproken. Volgens de rechtbank zijn er namelijk geen aanwijzingen voor herhaaldelijk fout of roekeloos gedrag. Ook had de chauffeur geen alcohol of drugs gebruikt.