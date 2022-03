Twintig weken wachten op een rijexamen: kalender van het CBR zit ramvol

Anna (33, achternaam bekend bij de redactie) heeft familie in Oekraïne. “In zo’n situatie wil je volledige vrijheid hebben en ernaartoe kunnen gaan. Het plan was om in maart mijn rijexamen te doen. Dan had ik zelf mijn familie op kunnen halen. Ik ben in september begonnen met rijlessen. Toen moest ik eerst mijn theorie-examen halen voordat ik een praktijkexamen kon inplannen. Het duurde vier maanden voor er plek was. In januari kon ik een praktijkexamen inplannen voor eind juni. Twee neven en een nichtje zitten in Kiev. Zij kunnen daar nu niet weg. Zodra het kan ga ik ze halen.”