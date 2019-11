Uit café gezette oud-wethouder krijgt boetes voor drugsbezit en verstoren openbare orde

Dat meldt de advocaat van Nuijens in een persverklaring. Met dit schikkingsvoorstel van het Openbaar Ministerie (OM) is de zaak strafrechtelijk afgehandeld. Nuijens werd op 20 juni gearresteerd nadat hij uit een café bij het Amsterdamse stadhuis was gezet vanwege verward gedrag. Naar eigen zeggen was Nuijens al een tijdje overbelast op zijn werk en had hij te weinig gegeten en gedronken waardoor hij onwel werd.



Toen het personeel van het café hem wegstuurde, protesteerde Nuijens en werd de politie erbij gehaald. De gebeurtenis kreeg landelijke aandacht nadat het luidruchtige protest van Nuijens tegen de gang van zaken en de aanwezigheid van een filmploeg voor een tv-programma door omstanders was vastgelegd en op sociale media was geplaatst.