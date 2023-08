Uittip: maak een rit door Amsterdam met een historische tram

Buurt hangt massaal regenboog­vlag uit na incident: ‘De dader wilde minder vlaggen en krijgt er er juist tientallen voor terug’

In de omgeving van het huis in Oostzanerwerf in Amsterdam-Noord waar vorige week zondag een steen tegen het slaapkamerraam werd gegooid, vermoedelijk vanwege het ophangen van een regenboogvlag, zijn uit solidariteit ruim vijftig van die vlaggen opgehangen. Het stel is apetrots op de buurtbewoners. ‘Zo’n actie doet echt wat met je.’