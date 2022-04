UvA-docenten stoppen met nakijken uit frustratie om tijdelijke contracten

“Het is ontzettend frustrerend dat je wordt ontslagen nadat je drie jaar een beroep hebt geleerd waar je veel tijd in hebt geïnvesteerd,” zegt docent politicologie Geert Luteijn. “Onderwijs geven aan studenten is structureel werk. Het tijdelijk inzetten van leerkrachten is niet logisch. Dat heeft dan ook effect op de kwaliteit van het onderwijs, want de vervanger is opnieuw iemand die net start en dus minder ervaren is.”