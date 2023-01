UvA neemt afstand van uitspraak docent over ‘het verschijnsel non-binair’

NieuwsDe opleiding Interdisciplinaire sociale wetenschap (ISW) aan de Universiteit van Amsterdam ‘neemt nadrukkelijk afstand’ van de uitspraken van docent Laurens Buijs. Die was in onder andere universiteitskrant Folia kritisch op het diversiteitsbeleid van de universiteit en ‘het verschijnsel non-binair’.

In een mail aan studenten schrijft opleidingsdirecteur Michaela Hordijk dat ze meldingen heeft binnengekregen van studenten over uitspraken op sociale media van Buijs en dat een opinieartikel in Folia en een interview op Radio 1 onder haar aandacht zijn gebracht.

In het opinieartikel schrijft Buijs onder andere dat ‘het diversiteitsbeleid in de huidige vorm een paard van Troje is, waarmee het radicaal ‘woke’ gedachtengoed de organisatie wordt binnengehaald en in sneltreinvaart wordt genormaliseerd’.

Ook is Buijs ‘kritisch op het verschijnsel ‘non-binair’ en de bijbehorende obsessie met ‘pronouns’ (persoonlijke voornaamwoorden). Dit verschijnsel zie ik als een lege hype in de hoogmoderne samenleving, zonder wetenschappelijke basis in de biologie, psychologie en antropologie. Er is solide bewijs voor het bestaan van mannelijke vrouwen, vrouwelijke mannen en transgenders. Maar het emanciperen van een minderheidsgroep die zich geheel buiten de ‘gender binary’ begeeft is in mijn ogen een gevaarlijk en pseudowetenschappelijk dwaalspoor.’

Volgens de docent kan een debat over dit soort onderwerpen ‘amper gevoerd worden zonder dat ik word beschuldigd van discriminatie. Studenten en collega’s zeggen dat ik met mijn standpunten hun ‘safe space’ schend en zien dat als ‘microagressie’.’

Klokkenluidersregeling

In de brief aan studenten schrijft Hordijk dat docenten, bestuurders en ondersteunende staf ‘nadrukkelijk afstand’ nemen van de ‘oordelen en kwetsende uitingen over non-binariteit van Buijs. ISW is een opleiding waar iedereen welkom is en op respect voor zijn/haar/hen identiteit kan rekenen.’ Ook schrijft Hordijk met verschillende partijen in gesprek te zijn hoe het gesprek gevoerd kan worden op de universiteit ‘over identiteit en academische vrijheid’.

Mocht de UvA consequenties aan de uitspraken van Buijs willen verbinden of met hem in gesprek willen, dan kan dat op dit moment niet: Buijs heeft een beroep gedaan op de klokkenluidersregeling. Hij deed dat bij het college van bestuur van de UvA en vroeg hen ‘om de zorgelijke ontwikkelingen te onderzoeken en met een actieplan te komen om de academische vrijheid te redden’. De uitkomsten van dat onderzoek via de klokkenluidersregeling moet de UvA eerst afwachten.