UvA stelt onderzoek in naar plagiaat oud-rector

Lil Kleine met Het Concert naar Het Sportpa­leis in België

3 juni Binnen no time waren zijn shows in de Ziggo Dome uitverkocht, maar fans die Het Concert van Lil Kleine gemist hebben, krijgen later dit jaar de kans om deze alsnog te zien. In België weliswaar, want de rapper staat op 26 oktober met zijn show in Het Sportpaleis in Antwerpen.