UvA teruggefloten door kabinet: buitenlandse studenten weren mag niet

Wiersma stelt dat de maatregelen die de universiteit wil nemen niet mogen. ‘Als de wettelijke basis ergens niet is, dan mag het niet en dan kan het dus niet. Dan hebben we de inspectie bijvoorbeeld die we kunnen vragen om daarop toe te zien’, zei de minister dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Daarbij wees hij op de verantwoordelijkheid van de universiteiten zelf om de aanwas van buitenlandse studenten onder controle te houden. Zij moeten verantwoord werven in het buitenland, aldus de minister: als er geen huisvesting is, moeten universiteiten buitenlandse studenten daarover informeren. ‘Het zijn toch daadwerkelijk de instellingen die die studenten werven.’