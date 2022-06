Vakantie vieren in eigen park: ‘Een magisch gevoel’

‘Van yuppen tot daklozen, van muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen tot senioren.’ Het initiatief De Buurtcamping bestaat tien jaar en dat willen ze deze editie vieren met iedereen. In Amsterdam zijn komend weekend zeven stadsparken omgetoverd tot campings. Verspreid over heel Nederland zijn er ongeveer vijftig campings.

In het Oosterpark begon het ooit. “We willen alle buurtbewoners met elkaar verbinden,” zegt Erna Leussink, verantwoordelijk voor de 120 tenten in een van de grootste parken van de stad. “In een buurt waar iedereen elkaar kent, zullen mensen zich sneller veiliger voelen.”

De 120 tenten zijn beschikbaar voor iedereen die rond het Oosterpark woont. Minima mogen voor een klein prijsje een tent huren, de Amsterdammer met een gevulde portemonnee betaalt twintig euro voor twee nachten onder de sterrenhemel. “Het is eigenlijk voor mensen die niet op vakantie kunnen, maar natuurlijk heten we iedereen welkom,” zegt Leussink.

‘Magisch’

Een camping bestaat uit meer dan een roedel tenten, die onder andere ook staan in het Rembrandtpark, Sloterpark en Erasmuspark . Net als in Frankrijk en Italië is er een dagprogramma met sport, spel en muziek en worden avonden afgesloten met een kampvuur. Voor kinderen zijn er marshmallows. Beveiligers zorgen 's nachts voor de veiligheid.

Naast het contact met buren is het kamperen in eigen stad een hele belevenis volgens Leussink. “Net of je echt ver weg bent. Het voelt magisch en surrealistisch tegelijk. Ik heb het gevoel alsof ik echt even weg ben geweest.”