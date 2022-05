Van Gogh Museum maakt miljoenenwinst dankzij coronasteun

OM wil 15 tot ruim 16 jaar voor poging tot moord op drugsbaron Ahmet G., zijn dochter en ex in Amstelveen

Justitie eist straffen van 15 jaar tot ruim 16 jaar tegen drie twintigers voor poging tot moord op drugsbaron Ahmet G. (59), zijn dochter én ex, 16 maart 2019 voor hun villa in Amstelveen. G. kreeg een kogel in zijn been, zijn dochter een in haar enkel en zijn ex had het geluk dat het op haar borst gerichte wapen haperde.

11 mei