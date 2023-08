Van Stoepeschijters tot Waterhonden: 6 x Amsterdamse bijnamen

Jubileume­di­tie van Hartjesdag

Hartjesdag, het verkleedcarnaval dat elke derde maandag van augustus op de Zeedijk wordt georganiseerd, bestaat precies 25 jaar. Zoals elk jaar strijden zowel professionele dragqueens als buurtbewoners in een uitbundige parade om de titel Hartje of Queen van de Zeedijk. Verder kan de hele buurt genieten van muziek, (straat)artiesten en een jaarlijkse buurtbrunch. Hartjesdag is vermoedelijk in de middeleeuwen ontstaan als volksfeest. Mannen kleedden zich als vrouwen en vice versa, en samen trokken ze dansend door de buurt. De traditie werd beëindigd tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar werd eind jaren negentig in ere hersteld. Ter ere van het jubileum is dit jaar een op ware grootte afgedrukte replica te zien van het schilderij dat Johan Braakensiek in 1926 van de vroegere Hartjesdagen maakte. (Eva Plevier)