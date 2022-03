Van zetelverdeling tot wethouders: dit zijn de volgende stappen na de verkiezingen

Volledig scherm Marjolein Moorman van PvdA en burgemeester Femke Halsema tijdens de verkiezingsavond. © Eva Plevier

1. De definitieve verkiezingsuitslag

Donderdagmiddag 17 maart was 95 procent van de stemmen geteld en kwam PvdA als grote winnaar uit de bus. Voor de laatste 5 procent van de stemmen is nog wat geduld nodig. Maandag 21 maart worden de uitslagen officieel bekendgemaakt.

Lees ook Amsterdam is weer een rood bolwerk: PvdA grootste partij van de stad

2. Verdeling zetels

Na de definitieve uitslag volgt de zetelverdeling. Om de 45 zetels in de Amsterdamse gemeenteraad te verdelen, is een kiesdeler nodig: het totale aantal geldige stemmen, gedeeld door het aantal raadszetels. Zo was de kiesdeler na de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen in 2018 7714 stemmen.

Het aantal ‘volle’ zetels dat een partij krijgt, is gelijk aan het aantal keren dat de kiesdeler wordt gehaald. Dus in 2018: hoe vaak 7714 paste in het totale aantal stemmen op een partij.

Wanneer de ‘volle’ zetels duidelijk zijn, blijven er per partij nog stemmen over. Ook blijven er stemmen over van partijen die geen zetel halen. Zo kreeg de ChristenUnie dit jaar iets meer dan 4000 stemmen, te weinig voor een zetel. Deze overige stemmen worden ‘restzetels’ die het centraal stembureau volgens een verdeelsleutel aan de partijen toebedeeld. De partij die de meeste stemmen over heeft, maakt ook de meeste kans op restzetels. Meer over die verdeelsleutel lees je op de site van de Kiesraad.

De nieuwe gemeenteraad komt er hoogstwaarschijnlijk zoals hieronder uit te zien:

Tekst gaat verder na de graphic.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

3. Wie komt er in de gemeenteraad?

Wanneer de zetels per partij verdeeld zijn, komen de namen erbij. De zetels worden eerst toegekend aan kandidaten met de meeste voorkeurstemmen, daarna is de volgorde op de lijst bepalend. Om te bepalen of een kandidaat met voorkeurstemmen is gekozen, moet deze wel voldoen aan de voorkeursdrempel: 25 procent van de kiesdeler.

Bij Denk maakten voorkeursstemmen in 2018 het verschil. De partij kreeg dat jaar genoeg stemmen voor drie zetels – de huidige lijsttrekker Sheher Khan stond op plek drie en zou daarmee in de raad komen. Alleen had nummer vier, Numan Yilmaz, meer stemmen. Khan moest daardoor zijn plek afstaan.

Wanneer alle namen duidelijk zijn, wordt de raad officieel geïnstalleerd. In 2018 gebeurde dat een week na de verkiezingen. Raadsleden die voor het eerst in de Stopera mogen plaatsnemen, worden op dezelfde dag beëdigd.

4. De formatie

Lodewijk Asscher is door PvdA-leider Marjolein Moorman gekozen als verkenner en begint maandag met gesprekken die uiteindelijk tot een werkbaar college moeten leiden. Hij zal spreken met burgemeester Femke Halsema en alle partijen. Voor het eerste raadsdebat van donderdag wil hij een verslag hierover uitbrengen aan de gemeenteraad.

De blikken zijn gericht op de drie grootste partijen in Amsterdam. PvdA (negen zetels), GroenLinks (acht) en D66 (zeven) hebben al vaker uitgesproken graag met elkaar door te willen gaan.

In 2018 begonnen de onderhandelingen ook daags na de gemeenteraadsverkiezingen, die dat jaar op 21 maart plaatsvonden. Eind maart gingen GroenLinks, D66, PvdA en de SP met elkaar rond de tafel en op 22 mei werd toen een akkoord bereikt.

5. De wethouders

Bij de presentatie van het coalitieakkoord worden ook de beoogde wethouders gepresenteerd. In 2018 werden de acht nieuwe wethouders op 30 mei beëdigd, een week na het bereiken van het akkoord. Het nieuwe college kan ervoor kiezen negen wethouders te kiezen – het maximum voor een gemeenteraad.

6. En de burgemeester?

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft geen directe invloed op het burgemeesterschap. Dat Femke Halsema vlak na de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd beëdigd, is deels toeval. Nadat Eberhard van der Laan in september 2017 zijn taken als burgemeester neerlegde wegens ziekte, werden zijn taken tijdelijk overgenomen door opeenvolgend Kajsa Ollongren, Eric van der Burg en Jozias van Aartsen. Na een lange aanloop werd Halsema op 12 juli 2018 beëdigd als nieuwe burgemeester van de hoofdstad.

Een burgemeester wordt benoemd voor zes jaar, waardoor Halsema’s burgemeesterschap in juli 2024 afloopt. Wel kan ze, als ze dat wil, herbenoemd worden door de gemeenteraad. Wanneer Halsema niet doorgaat als burgemeester, wordt er een vacature uitgeschreven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.