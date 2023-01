Vanwege de nu al enorme belangstelling is de Vermeer-tentoonstelling straks ook ’s avonds open

Volgens het museum was er nooit eerder zoveel belangstelling vóór de opening van een tentoonstelling. Vermeer is van 10 februari tot en met 4 juni te zien. Op donderdag, vrijdag en zaterdag is de sluitingstijd niet zoals op de andere dagen om 18.00 uur, maar om 22.00 uur.

Geen twijfels

In de tentoonstelling zal onder meer het schilderij Meisje met de fluit te zien zijn, waar onlangs veel om te doen was. De National Gallery of Art in Washington meldde op basis van eigen onderzoek dat het schilderij niet het werk van Vermeer zelf zou zijn, maar van iemand uit zijn directe omgeving, zoals een leerling. Het Rijksmuseum, dat zelf ook uitgebreid onderzoek doet naar het leven en werk van de kunstenaar, twijfelt er echter niet aan dat het werk geschilderd is door Vermeer.

Meisje met de fluit is in bezit van de National Gallery. Het museum leent het met drie andere Vermeers uit voor de tentoonstelling in Amsterdam. Ook zijn er Vermeers te zien uit het Louvre in Parijs en The Frick Collection en het Metropolitan Museum of Art in New York. Het Mauritshuis leent Meisje met de parel uit, waarvan het veiligheidsglas eind oktober nog werd besmeurd door klimaatactivisten. Ook is Gezicht op Delft uit het Haagse museum te zien.