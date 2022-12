Vaste maandlasten voor studenten Acta-gebouw stijgen met 160 euro: ‘Het is heel erg kut’

NieuwsDe maandelijkse lasten van de bewoners van het studentencomplex Acta in Nieuw-West stijgen met 160 euro. Energiecompensatie krijgen ze niet. ‘Huisgenoten komen in serieuze problemen.’

“Het is heel erg kut,” zegt de 22-jarige Dina van der Meer die in het Acta-gebouw in Nieuw-West woont en aan de Filmacademie in Amsterdam studeert. Haar vaste woonlasten nemen met bijna de helft toe. Al heeft ze nog geluk, zegt ze. “Ik heb nog een vader en moeder die mij kunnen helpen, maar ik heb ook huisgenoten die dat niet hebben. Zij komen in serieuze problemen en ze kunnen hier niet zomaar weg.”

In een mail die bewoners van het Acta-gebouw hebben gekregen van verhuurder Tijdelijk Wonen Amsterdam (TWA) staat dat de prijs voor gas van 40 naar 120 euro per maand stijgt, die van elektra van 45 naar 116 euro, die voor de huismeester van 7 naar 14 euro en voor internet gaan de bewoners 13 in plaats van 11 euro betalen. Op jaarbasis gaan ze voor hun kamer bijna 2000 euro meer betalen.

‘Omdat alle huurders van TWA een gemeenschappelijke aansluiting hebben op elektra en warmte (blokverwarming) is er tot op heden nog geen tegemoetkoming vanuit de overheid,’ meldt TWA verder. Als de verhuurder zelf compensatie krijgt vanuit de overheid zal het deze ‘verrekenen en de voorschotten voor de energiekosten zo snel mogelijk aanpassen’.

Energiebesparingsservice

Een woordvoerder van TWA zegt dat het 'grotendeels de stijgende energieprijzen’ zijn die de verhuurder moet doorberekenen aan de huurders. “En daar komt dan nog eens bij dat onze doelgroep de pech heeft dat er nog geen regeling is bedacht vanuit de overheid voor hun woonsituatie. Bij Acta is het nog eens extra lastig, want het is een oud gebouw waar veel gas en elektra verbruikt wordt om het warm te kunnen houden.” Om de bewoners zoveel mogelijk te helpen probeert TWA de bewoners dan ook met de Energiebesparingsservice van de gemeente in contact te brengen.

Bor van Zeeland van studentenvakbond ASVA zegt dat studenten ‘letterlijk worden teruggedreven naar hun ouderlijk huis’ omdat ze de lasten niet meer kunnen betalen. Volgens hem is het ook onrechtvaardig dat studenten nog altijd geen energietoeslag krijgen. “Het is precies dezelfde generatie studenten die corona heeft moeten doorstaan en ook onderdeel is van de ‘pechgeneratie’. Ze worden achtergesteld op andere groepen.”

Student politicologie Koen Wijnen (22), die ook in het Acta-gebouw woont, zegt de hele discussie rondom het prijsplafond voor energie ‘met argusogen’ gevolgd te hebben. “Daar worden we als studenten ook weer van uitgesloten, net als eerder het geval is met de energietoeslag. Allemaal omdat wij niet zelf onze eigen rekening betalen.”

Hij sluit zich dan ook volledig aan bij Van der Meer en noemt het ook ‘kut’. “Je zou in tijden van woningnood deze woonvormen moeten stimuleren, maar dat gebeurt op deze manier niet,” verzucht hij.

Duwo

Een andere grote studentenhuisvester in de stad, Duwo, maakte donderdag aan zijn huurders de prijsstijgingen bekend. Ook hier gaan huurders de ‘effecten van de energiecrisis merken’, zegt de verhuurder. De kosten nemen gemiddeld 51 euro per maand toe voor de verhuurders en Duwo spreekt dan ook van een ‘forse stijging’.

Duwo zou graag zien dat de overheid ook studenten gaat compenseren voor de gestegen energieprijzen. Nu vallen ze nog ‘vaak buiten de boot omdat ze geen eigen voordeur hebben en/of achter een collectie energiemeter zitten’. “Duwo is van mening dat studenten, net als andere huishoudens met een laag inkomen, recht op compensatie hebben. Samen met studentenvakbonden en andere studentenhuisvesters zijn we als branche via kenniscentrum Kences in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om dit ook voor onze huurders te realiseren.”