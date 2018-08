'Vastgoedmagnaat Bert Verwelius omgekomen bij vliegtuigcrash'

Zo heeft Quote al een memorarium van Verwelius online geplaatst. Weblog Aironline.nl meldt dat het om het vliegtuig van Bert Verwelius gaat. De familie heeft het bericht echter nog niet bevestigd.



Verwelius is een fanatieke fan en groot sponsor van Ajax. Op de staart van PH-CJX staat dan ook nummer 14, het rugnummer van Johan Cruijff. Dit heeft Verwelius ook bij drie andere van zijn vliegtuigen gedaan. Een woordvoerder van het bouwbedrijf Verwelius weigerde enige informatie te verstrekken.



De vastgoedondernemer startte bouwproject DAM3 op de Dam, waarbij hij een voormalig kantoorpand liet transformeren tot luxe appartementen en penthouses. Een appartement kost tussen de 1,5 en 24,5 miljoen euro.



Brevet

Het ging om een vlucht waarbij de piloot bepaalde manoeuvres moet doen om het brevet te halen of te behouden. Volgens de regionale krant Westfälische Nachrichten zaten een piloot en een examinator in het toestel.



Het vliegtuigje was rond 11.00 uur opgestegen uit Lelystad. Ongeveer een uur later, bij de landing in Münster, ging het mis. Het ging om de tweemotorig Beech G58 Baron die in het vliegverkeer wordt aangeduid met PH-CJX.