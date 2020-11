Veel schade na explosie bij coffeeshop Admiraal de Ruyterweg

Op de Admiraal de Ruyterweg is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest bij coffeeshop Terminator. De schade is enorm, meldt de politie. Bij meerdere woningen is het glas uit de ramen geblazen.

Volledig scherm Admiraal de Ruyterweg, explosie © -

Even na half vier ‘s nachts werden omwonenden opgeschrikt door de explosie. “Het klonk als een hele grote knal. We voelden het trillen in ons bed,” zegt een man die om de hoek van de Admiraal de Ruyterweg woont in de Maarten Harpertszoon Trompstraat.

Bij meerdere woningen tegenover de coffeeshop zijn de ramen gesprongen en van een woning recht tegenover zou het plafond naar beneden zijn gekomen, melden getuigen. Er ligt veel glas op straat. Volgens een buurman zijn zeker honderd ramen gesneuveld, ook bij woningen op vierhoog. Ook zijn er auto’s zijn beschadigd.

Enorme schade

De brandweer heeft met een hoogwerker het beschadigde glas verwijderd en controleert alle panden op veiligheid. “De schade is enorm,” aldus een woordvoerder van de politie. Er zijn geen bewoners geëvacueerd voor zover bekend.

De knal was op grote afstand te horen. ‘Op 150 meter van ons huis. Ben in m’n leven nog nooit zo bizar wakker geschrokken. Je slaapt en bent eerst volledig gedesoriënteerd en weet niet of het in je eigen huis was. Zo eng. (Baby sliep overigens lekker door.), laat Saskia op Twitter weten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Geen gewonden

Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de politie. Meerdere politiemensen en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie doen onderzoek naar de toedracht. De straat is afgezet. Volgens een getuige was een geldwisselautomaat in de coffeeshop het doel, maar de politie kan dat niet bevestigen.

De politie kan nog niet zeggen wat voor explosief er gebruikt is. Het is ook nog onduidelijk of het explosief op straat of in de coffeeshop is afgegaan. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook mensen die camerabeelden of dashcambeelden hebben van de omgeving worden verzocht zich te melden.

Terminator is een geliefde shop onder ook jonge criminelen uit de buurt.

Volledig scherm Explosie bij coffeeshop Admiraal de Ruyterweg. In de omgeving zijn veel ruiten gesneuveld. © Robert Schukinck Kool

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.