Veiling auto’s Holleeder en Dino S. brengt bijna 30.000 euro op

Dino Soerel over Willem Holleeder: ‘Hij heeft smerige dingen gezegd’

Oud-compagnon Dino Soerel kwam dinsdag getuigen in het hoger beroep van Willem Holleeder tegen zijn levenslange gevangenisstraf wegens het geven van liquidatieopdrachten. Soerel is al jaren boos om Holleeders ‘schaakspelletjes’. ‘Hij heeft vieze, smerige dingen over mij gezegd.’