Veiling inventaris MC Slotervaart levert 1,5 miljoen op

778 klachten over DGTL en Awakenings: geluidsnor­men mogelijk aangepast

11:39 Uit een evaluatie blijkt dat er tijdens het Paasweekend 405 klachten over DGTL en 332 klachten over Awakenings zijn binnengekomen bij de gemeente en de organisaties. De gemeente onderzoekt of er voldoende aanleiding is om de vergunningsnormen aan te passen.