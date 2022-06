Verbouwing DNB-kantoor valt veel duurder uit door vondst asbest

Update Beruchte Amsterdam­mer Luciano Dijkman (24) uit tbs-kli­niek ontsnapt, politie deelt beelden van vlucht

Amsterdammer Luciano Dijkman (24) is één van de twee tbs’ers die dinsdagavond met hulp van handlangers ontsnapten uit tbs-kliniek De Pompestichting in Nijmegen. Dijkman ontsnapte al vaker en was de jongste op de Nationale Opsporingslijst. De politie heeft de volledige identiteit en foto’s van het duo verspreid, plus beelden van de vlucht.

22 juni