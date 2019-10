Verdacht pakketje gevonden voor ingang De Nederlandsche Bank

Man veroor­deeld voor mishande­ling kinderen in speeltuin Nieuw-West

17:15 Een man van 25 die in 2018 twee kinderen mishandelde in een speeltuin in Nieuw-West is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden waarvan acht voorwaardelijk. De man sloeg bij zijn aanhouding ook een agent in het gezicht en vernielde de cel waarin hij werd vastgehouden.