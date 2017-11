Verdachte aangehouden voor doodschieten Ayman Mouyah

Dat is gebeurd na een aantal huiszoekingen. Het gaat om een 39-jarige man die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Volgens ingewijden woont hij echter in de buurt van Kattenburg, waar de schietpartij afgelopen nacht plaatsvond. Het slachtoffer werd dodelijk getroffen toen een of meerdere schutters het vuur openden. Daarbij werden drie anderen geraakt, ook mannen onder de twintig jaar oud.

Vete

Mouyah woonde met zijn familie in de buurt en ging om met veel jongens uit Kattenburg. Hij kende ook een aantal jonge mannen die in het verleden verwikkeld raakten in de Amsterdamse onderwereldvete, als dader of als slachtoffer.