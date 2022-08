Verdachte aangehouden voor reeks explosies in Amsterdam

De politie heeft vanavond een aanhouding verricht in een onderzoek naar een reeks explosies in Amsterdam. De aangehouden persoon wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere explosies, bij zowel woningen als horecazaken.

De verdachte zit in beperkingen, wat inhoudt dat diegene alleen contact mag met een advocaat. Daarom zegt de politie verder niets over de zaak. Over de specifieke horecazaken of woningen kan een woordvoerder van de politie desgevraagd niets zeggen. Het gaat om meer dan tien gevallen. De politie sluit niet uit dat ook andere mensen worden aangehouden in verband met de explosies.

De aanhouding volgt uit onderzoek van twee politieteams, die ruim een week geleden zijn opgericht. De Amsterdamse politie heeft twee nieuwe nieuwe rechercheteams ingezet die zich specifiek richten op plofkraken en explosies.

Reeks aanslagen en explosies

Amsterdam gaat de afgelopen weken gebukt onder een golf aan explosies en plofkraken. Bijna wekelijks is het raak. In de afgelopen maand zijn er al vier plofkraken op pinautomaten geweest en ‘ging er om de paar dagen wel ergens in de stad een explosief af’, zei een woordvoerder van de politie eerder.

Zo werden bij The Harbour Club in Oost en café In the City in het centrum explosieven tot ontploffing gebracht. Beide luxe horecatenten werden op last van burgemeester Halsema gesloten voor de duur van zes maanden.

