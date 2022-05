Verdachte Amsterdamse notaris werkte voor omstreden Wallenondernemers

NieuwsDe Amsterdamse notaris die is aangehouden op verdenking van witwassen is verhoord over tientallen vastgoedtransacties. Daarbij waren onder meer omstreden Wallenondernemers als Charles Geerts en Bertus Cirkel betrokken.

Volledig scherm © ANP

Notaris Dirk K. werd op 17 mei gearresteerd op verdenking van het witwassen van crimineel vermogen en van het structureel niet melden van ongebruikelijke transacties.

Ook Christian N. , al jaren werkzaam als jurist bij het kantoor, werd aangehouden. Beide mannen worden door het Openbaar Ministerie verdacht van het ‘op grote schaal’ witwassen van crimineel vermogen van personen die actief zijn in het criminele circuit. Daarnaast zouden ze hebben meegewerkt aan verboden leningen en het opzetten van ondernemingen op naam van een katvanger.

Vergunningen ingetrokken

Na hun arrestatie zijn de mannen uitgebreid verhoord over tientallen vastgoedtransacties die tot circa zeven jaar teruggaan in de tijd. Het gaat onder meer om transacties waarbij ‘Dikke' Charles Geerts betrokken zou zijn geweest. Geerts moest zich in 2006 terugtrekken van de Wallen nadat de gemeente al zijn vergunningen voor raamprostitutie had ingetrokken vanwege een alarm van het Landelijk Bureau Bibob, dat criminele banden en witwassen veronderstelde.

Charles Geerts laat weten niet op de hoogte te zijn van de kwestie. “Ik ben niet verhoord. Ik ben tachtig jaar. Ik doe helemaal niks meer.”

Ook zouden er transacties voorbij zijn gekomen waarbij een andere Wallenondernemer betrokken was: Bertus Cirkel. Ook hij is niet onomstreden. Na een lang proces oordeelde de Raad van State in 2012 dat de gemeente hem terecht zijn bordeelvergunningen had onthouden.

Alle transacties waarover de notaris verhoord werd, hadden gemeen dat ze waren voorbereid door Christian N. Op diens Facebookpagina staat een bericht waarin hij een pamflet deelt van de Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal, dat ageert tegen de ‘negatieve berichtgeving' over de Wallen. Daarnaast deelt hij een krantenartikel dat kritisch is over een erotisch centrum in een ander deel van de stad dan de Wallen.

Uitgebreide verklaringen

De 67-jarige notaris heeft een reeks uitgebreide verklaringen afgelegd. Hij zegt gecontroleerd te hebben of alle stukken aanwezig waren, zoals de stukken die toezien op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarbij zou hem niks bijzonders zijn opgevallen. Hij zou vertrouwd hebben op de ervarenheid van zijn medewerker en twijfelde destijds niet aan diens integriteit. Vervolgens zou hij de aktes gepasseerd hebben.

Inmiddels is Dirk K., hangende het onderzoek, door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie geschorst als notaris.

“Mijn client is enorm geschrokken van zijn aanhouding,” zegt zijn advocaat Geert-Jan van Oosten. “Zoals het er nu naar uitziet is het een tuchtrechtelijke aangelegenheid. Hij werkt in elk geval volledig mee aan het onderzoek.”

Behoudens Dirk K. en Christian N. worden geen andere medewerkers van het kantoor verdacht. De advocaat van Christian N. wilde niet reageren.