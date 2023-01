Verdachte bekent voor rechtbank moorden Lieshout en Amsterdam

NieuwsDe 52-jarige Bill C. heeft woensdag bij de rechtbank in Den Bosch bekend dat hij in mei 2021 de 70-jarige Willem van der Willigen in diens villa in Lieshout met een hamer heeft doodgeslagen. Ook gaf hij toe dat hij nog geen twee maanden later in Amsterdam de 65-jarige Benito van Ommeren met zijn broekriem heeft gewurgd.

Volledig scherm Rechtbanktekening van Sharona de J. en Bill C. in de rechtbank in Den Bosch. © ANP

C. staat terecht met zijn gewezen vriendin, de transseksuele prostituee Sharona de J. (33). Tot dusver heeft C. geen verklaringen willen afleggen. De J. daarentegen heeft in aanloop naar de rechtszaak uitvoerig verklaard.

Lees ook PREMIUM Bill en Sharona doodden twee mensen, smeten met geld en verstopten zich in dure hotels

Het lichaam van Van Willigen bleef zes weken in de villa liggen en werd gevonden door familieleden. De man was een klant van De J., bij wie zij tijdelijk inwoonde. C. was eveneens een klant van De J. en had een relatie met haar aangeknoopt. Het paar gebruikte veel drank en drugs.

Op de avond van 2 mei 2021 begaf C. zich naar de woning van Van Willigen. In de keuken trof hij De J., terwijl Van Willigen in de slaapkamer lag te slapen. Volgens C. heeft hij een hamer van de keukentafel gepakt, is hij naar de slaapkamer gelopen, heeft hij Van Willigen bij de keel gegrepen en hem met zijn andere hand meerdere klappen in zijn gezicht gegeven met de hamer. Hij zou zwaar onder invloed van alcohol en drugs zijn geweest. C. zei De J. te willen terughalen. “Ik hield van haar.”

Enige tijd later zijn C. en De J. naar Amsterdam vertrokken. In Lieshout stalen zij meerdere telefoons, bankpassen, een laptop, een tablet en een auto van slachtoffer Van Willigen. Het duo verbleef in diverse hotels in Amsterdam en plunderde de bankrekening van Van Willigen. Zij joegen er in korte tijd zo’n 90.000 euro doorheen. De J. verklaarde zich verantwoordelijk voor de diefstallen.

Benito van Ommeren

De politie kreeg het tweetal in Amsterdam in het vizier, maar raakte het zicht op hen ook weer kwijt. Uiteindelijk werden zij op 26 juni 2021 aangehouden in de woning aan de Tollensstraat, waar zij verbleven in het huis van Benito van Ommeren. Bij de arrestatie stuitte de politie op het lichaam van dit slachtoffer.

C. zou Van Ommeren te lijf zijn gegaan omdat hij hem en De J. het huis uit wilde zetten. De politie vermoedt dat C. het slachtoffer ook met een vaas op het hoofd heeft geslagen, maar de verdachte ontkent dit.

De rechtbank was van plan geweest om de zaak in twee dagen af te handelen. De officier van justitie kondigde woensdag aan dat hij de rechtbank om aanhouding van de zaak wil vragen, omdat hij een nader verhoor van C., naar aanleiding van zijn bekentenissen, grondig wil kunnen voorbereiden. De rechtbank beslist hier later over.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.