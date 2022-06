Verdachte doodslag Krzysztof Malinowski op vrije voeten

Wat er zich in de nacht van 23 op 24 augustus 2020 in het tentenkamp aan de Sloterplas heeft afgespeeld, is gedeeltelijk in nevelen gehuld. Duidelijk is dat Malinowski het niet heeft overleefd. Hij werd in de middag van 24 augustus door een hondenuitlater aangetroffen, zijn lichaam gewikkeld in een koepeltentje, half aangespoeld, half in het water. Malinowski stierf in het ziekenhuis aan hersenletsel. Hij had schedelfracturen, een gebroken hals vlak bij zijn strottenhoofd en breuken in zijn linkerschouderblad en zijn rechteronderarm.