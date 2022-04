Verdachte moord in waterpijpcafé in Paramaribo in 2018 staat in Amsterdam voor de rechter

NieuwsJustitie hoopt alsnog de moord te hebben opgelost op de 28-jarige Surinamer Roberto Kida, in januari 2018 in een berucht waterpijpcafé in Paramaribo. Verdachte Dafnon Murry van der M. (36) komt op 29 april voor het eerst voor de Amsterdamse rechtbank.

Een politieagent houdt de wacht voor club PP Shisha Lounge, waar liquidatieverdachte Marchano Pocorni en later ook Roberto Kida zijn doodgeschoten.

‘Berto’ Kida werd in de vroege ochtend van vrijdag 12 januari 2018 doodgeschoten in club PP Shisha Lounge, waar in 2015 ook al de Amsterdamse liquidatieverdachte Marchano Pocorni was doodgeschoten tijdens het uitgaan. Kida was daar rond 6 uur weer naar binnen gelopen na een woordenwisseling voor de deur.

De verdachte is de stiefzoon van de eigenaar van het waterpijpcafé, dat na de tweede dodelijke schietpartij in een paar jaar tijd werd gesloten.

Dwaalspoor

De moeder en stiefvader van Van der M. zetten de politie op een dwaalspoor door een valse naam van hun (stief)zoon op te geven – Rudolf Pengel –, maar noemden in een verhoor door de afdeling Kapitale Delicten van de recherche in Paramaribo alsnog zijn echte identiteit. Van der M. was toen waarschijnlijk al met de boot naar Frans Guyana gevlucht – vanwege de vrijwel afwezige grenscontrole een geliefde vluchtroute onder criminelen, ook omdat Frans Guyana in tegenstelling tot Suriname tot de Europese Unie behoort.

Van der M. was mogelijk met de auto van het slachtoffer naar Albina gereden, een plaatsje in Noordoost-Suriname met een bescheiden haventje waar de hele dag bootjes naar Frans Guyana vertrekken, over de Marowijnerivier.

In Frankrijk in cel

Dafnon Murry van der M. werd op 13 mei 1985 in Paramaribo geboren, maar heeft ook de Nederlandse nationaliteit. Hij verbleef rond de moord in een pand naast de club. In juni 2018 vroegen de Surinaamse autoriteiten Nederland de vervolging van Van der M. over te nemen, omdat hij in Nederland zou zijn.

Hij bleek uiteindelijk in Frankrijk in de cel te zitten na een veroordeling daar in 2019. In juli 2021 vaardigde een Nederlandse onderzoeksrechter een Europees aanhoudingsbevel uit, op grond waarvan Van der M. op 2 februari van dit jaar door de Franse autoriteiten aan Nederland werd overgedragen en op Schiphol formeel aangehouden door de Koninklijke Marechaussee.

Advocaat Adam Doesburg van Dafnon Murry van der M. laat weten nog geen commentaar te kunnen geven op de verdenkingen.

Marchano Pocorni

De Amsterdamse crimineel Marchano Pocorni (37), die door justitie werd gezien als een van de schutters van de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Najeb Bouhbouh in 2012, werd in de nacht van 1 op 2 maart 2015 geliquideerd in PP Shisha Lounge. Dat gebeurde tijdens het feest Sunday Sinners. De Surinaamse politie verspreidde de schokkende beelden online.

Pocorni was in Amsterdam ook al doelwit van een liquidatiepoging geweest: in oktober 2014 openden twee schutters het vuur in café De Zon in de Pretoriusstraat in Oost, waar Pocorni vaak kwam.