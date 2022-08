Verdachte reeks explosies is jongen van 15

The Harbour Club in Amsterdam half jaar dicht na explosie en eerdere incidenten

De vestiging van The Harbour Club aan de Cruquiusweg in Amsterdam-Oost wordt op last van de burgemeester komend half jaar gesloten. Directe aanleiding is een explosie voor de deur in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 augustus. Ook eerdere incidenten speelden mee in het besluit.

16 augustus