Verdachte van ontvoering en zware mishandeling 16-jarige Younes vrijgesproken

Younes (16) kreeg een pak slaag, maar werd hij ook ontvoerd, en waarom dan?

De 16-jarige Younes kreeg in een appartementencomplex in Amsterdam-Geuzenveld klappen en werd door zijn belagers in een auto een uur door de stad gereden. Was dat een ontvoering? Ging het om drugs? Die vragen staan centraal in een strafzaak tegen drie verdachten van 19, 21 en 33 jaar.

11 februari