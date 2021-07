Verdachten in proces moord advocaat Wiersum zwijgen

Veelbesproken kroongetuige

Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 doodgeschoten in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was een van de twee advocaten van het eerste uur van Nabil B., de veelbesproken kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin de hoofdverdachte. Een motief voor de moord is vooralsnog niet vastgesteld. Een gangbare opinie is dat Wiersum is doodgeschoten om kroongetuige B. in het hart te treffen. In maart 2018 werd ook B.’s broer doodgeschoten. Ook in dit geval zou wraak ten grondslag hebben gelegen aan het geweld. Mogelijk heeft de moordpoging op Peter R. de Vries ook met Marengo te maken, de misdaadverslaggever is woordvoerder en adviseur van de kroongetuige.